Spagna, incendio divora grattacielo a Valencia. Almeno 4 morti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 febbraio 2024)) (ITALPRESS) – Quattro vittime accertate,venti le persone disperse e numerosi feriti, tra cui molti vigili del fuoco, due donne e un bambino. Questo il bilancio provvisorio di un vastoche ha distrutto undi 14 piani nel quartiere Campanar di. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri all’ottavo del palazzo piano per motivi in corso di accertamento e a causa del forte vento si sono rapidamente propagate anche alla torre vicina. Nello stabile vivono circa 350 persone in 140 appartamenti. I quattro corpi carbonizzati sono stati localizzati dai droni dei vigili del fuoco, che a causa delle altissime temperature e del rischio di crolli non possono ancora entrare nell’edificio. Altre 14 persone sono rimaste ferite, per ...