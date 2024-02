Spagna | incendio brucia un mega-condominio a Valencia | 4 morti | 14 feriti e 14 dispersi

Valencia. Brucia un palazzo di 14 piani, almeno 4 morti, decine di feriti e di dispersi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Almeno 4 persone sono morte, 14 sono rimaste ferite e altrettante risultano disperse a, in, a seguito dell’divampato ieri in un grandedella città e che i vigili del fuoco stanno ancora cercando di domare. Intorno alle 17,11 di giovedì 22 febbraio, le fiamme hanno divorato due torri residenziali in Avenida del Maestro Rodrigo, nel quartiere Campanar di, che conta 138 abitazioni in cui risiedono circa 400 persone. Alcuni inquilini si sono rifugiati sui balconi per chiedere aiuto. L’, le cui cause restano ancora sconosciute, è divampato all’ottavo piano ma si è rapidamente diffuso in tutto l’edificio, favorito dai venti caldi. I vigili del fuoco, tra cui si contano anche sei, stanno ancora cercando di domare le ...