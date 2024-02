Spagna | 4 morti in incendio condominio a Valencia

Spagna, in fiamme un edificio di 14 piani a Valencia: diversi feriti. Cosa sappiamo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Madrid, 23 feb. (Adnkronos) - Un vastoha ucciso almeno quattro persone in un grattacielo residenziale di. Lo rendono noto i servizi di emergenza spagnoli. L'ha avvolto un edificio di 14 piani nel quartiere Campanar e si è esteso a un edificio adiacente. I vigili del fuoco sono stati visti salvare persone dai balconi e si ritiene che 19 siano ancora disperse. Almeno 14 persone, tra cui sei vigili del fuoco e un bambino, sono rimaste ferite. I forti venti hanno alimentato le fiamme, ma si sospetta anche che il rivestimento altamente infiammabile abbia consentito al fuoco di diffondersi rapidamente. Più di 20 squadre di vigili del fuoco hanno affrontato l'stamattina l'edificio appariva come un gigantesco guscio annerito dal fuoco. Le persone sono state invitate a stare lontane dalla ...

