Sospetta polmonite. Baby calciatore muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso

(Di venerdì 23 febbraio 2024) di Viviana Ponchia TORINO "E poi tutto quanto assume un senso che non avevamo previsto: le marachelle della Juve, il campo infangato, il rinvio della partita, la sconfitta del sabato, il ritardo alla riunione. Tutte, all’apparenza, grandi cose da affrontare e superare, ma poi...Ma poi nel cuore della notte squilla il telefono e senti la voce rotta dal pianto del tuo dg che ti sussurra: è morto...". E allora non conta più niente. Per la famiglia, la squadra che si dispera su Facebook, la gente che lo conosceva. Il piccolo portiere non c’è più. Andrea Vincenzi,di 12 anni negli Esordienti della Usd Gassino-San Raffaele, se ne è andato mercoledì notteessere stato dimesso dall’ospedale di Chivasso. Era stato rimandato a casa daluna visita per ...