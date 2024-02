Soru contro Soru. Camilla, “Omonima fasulla nelle liste di mio padre”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Ci sono due 'dei candidati consiglieri regionali nel collegio di Cagliari alle elezioni di domenica prossima. Una è, consigliera comunale del Pd e figlia di Renato, in lizza per il Pd, quindi schierata non con la 'Coalizione sarda' delma con la candidata presidente della Regione del Campo largo del centrosinistra, Alessandra Todde. L'altra, in realtà, si chiama Anita Sirigu, ha 20 anni, e chiude la lista di +Europa-Azione (con Renato) nella circoscrizione di Cagliari. Ma accanto al nome compare la dicitura 'nota', che autorizza gli elettori a votarla anche con quel soprannome. "Peccato che nessuno la conosca in questo modorealtà sociali che ...

La figlia del candidato governatore di sinistra, che ha rotto con Pd e 5 Stelle, è amareggiata per la scelta dell'ex governatore sardo e rivela: "Non parlo ... (ilgiornale)

"Io mi sono candidato per non lasciare questa Regione nelle mani della destra per un altro mandato. L'alleanza Pd-M5s non può vincere , la Sardegna non vuole ... (fanpage)

La figlia di Renato Soru attacca la lista del padre: "Consigliera fasulla col mio nome". Lei non sapeva nulla: Camilla Soru, candidata alle elezioni regionali in Sardegna con il Pd, attacca le liste che sostengono il padre Renato Soru per un caso di omonimia ...notizie.virgilio

Elezioni regionali in Sardegna al via con seggi aperti dalle 6,30 alle 22: come si vota e chi sono i candidati: Al via le elezioni regionali in Sardegna, con i seggi aperti dalle 6,30 alle 22. A sfidarsi 4 candidati per il ruolo di presidente: come si vota ...notizie.virgilio

Candidati Presidente Elezioni Regionali Sardegna 2024/ Truzzu, Todde, Soru, Chessa: chi sono, quali liste: Paolo Truzzu, Alessandra Todde, Renato Soru e Lucia Chessa sono i 4 candidati Presidente ... leghista ha permesso la candidatura piena di Truzzu che punta alla vittoria contro la sfidante Alessandra ...ilsussidiario