Sorteggio ottavi Europa League | sfida stimolante per la Roma Il Milan pesca bene | l’Atalanta intasa il calendario

Europa League, ecco gli ottavi: Roma col Brighton, l'Atalanta ritrova lo Sporting, per il Milan c'è lo Slavia - Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il pragmatismo moderno di De Rossi contro il gioco a tutti i costi di De Zerbi, la Dea bendata che per una volta sorride ai rossoneri, la Dea di Bergamo che con un dejavu vede il suoto in modo concreto. E’ questo in estrema sintesi il riassunto deldeglidi finale di, che si è tenuto oggi a Nyon con la massiccia partecipazione dell’Italia, che portavae Atalanta, quest’ultima da testa di serie. Partendo dallamoltoquella contro il Brighton di De Zerbi. Lae gli inglesi sono due formazioni estremamente diverse, costruite in modo opposto, con filosofie agli antipodi, anche se l’ex numero 16 ...