Sorteggio ottavi Europa League | orario e dove vederlo

Sorteggio ottavi Europa League: data, orario, dove vederlo in tv, regole e squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nyon, 23 febbraio 2024 – A Nyon va in scena ildeglidi finale di: sedici le squadre rimaste in corsa verso la finale di Dublino. Milan e Roma, dopo aver superato i playoff contro Rennes e Feyenoord, hanno raggiunto l’Atalanta già qualificata in quanto vincitrice del girone iniziale. Si parte alle 12. I sorteggi sono visibili su Sky Sport 24, Dazn o Now Tv, in alternativa sul sito o canale Youtube dell'Uefa. Alle 13, invece, tocca alla Conference: la Fiorentina, finalista nella scorsa edizione, conoscerà l’avversario da affrontare agli. Le notizie in diretta