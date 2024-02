Sorteggio ottavi Europa League | Milan-Slavia Praga | la Roma pesca il Brighton Atalanta con lo Sporting

Europa League, i sorteggi degli ottavi di Atalanta, Milan e Roma

LIVE - Alle 12 iniziano i sorteggi degli ottavi: la Roma spera: Tra pochi minuti l'inizio dei sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League. La Roma di De Rossi, forte di una vittoria arrivata ai rigori contro gli storici rivali del Feyenoord, spera nello ... ilromanista.eu

Europa League, Roma agli ottavi con il Brighton, Milan con lo Slavia Praga: La Roma affronterà il Brighton negli ottavi di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. Il Milan giocherà contro lo Slavia Praga. Per l'Atalanta la sfida sarà contro lo Sporting di Lisbona. ansa

UEL, Bene per Atalanta e Milan, alla Roma il Brighton: Si è appena svolto a Nyon il sorteggio per gli Ottavi di Finale di Europa League. Non è andata male al Milan e all'Atalanta, che hanno pescato rispettivamente i cechi dello ... firenzeviola