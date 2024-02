Sorteggio Milan, Baresi: "Slavia Praga fisico". Poi bacchetta Pioli

Sorteggio di Europa Legue in diretta. Le avversarie di Milan, Roma e Atalanta. Niente derby per le italiane: Niente derby italiano, dunque, Per Milan e Roma l'avversaria da evitare assolutamente è il Liverpool, grande favorita della competizione. Per l'Atalanta, invece, che ha vinto il girone e quinedi ... tg.la7

Sorteggi ottavi di finale di Europa League: la diretta: Tutto pronto per i sorteggi degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/24: parte la rincorsa per il secondo trofeo europeo. Le tre squadre italiane – Roma, Milan e Atalanta – aspettano di ... tag24

Milan, Baresi: "Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia Praga": Le parole di Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, al termine del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League ... gianlucadimarzio