Sorteggio Conference League | la rivale della Fiorentina | gli ottavi

Conference League, il sorteggio degli ottavi della Fiorentina - Sportmediaset

Si è appena concluso ildeglidi finale di2023-2024. Definito il cammino delle squadre impegnate nella competizione europea, tra cui l'italianaDI FINALE Servette-Viktoria Plzen Ajax-Aston Villa Molde-Bruges Union Saint Gilloise-Fenerbahce Dinamo Zagabria-Paok Salonicco Sturm Graz-Lille Maccabi Haifa-Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Sorteggio ottavi di Europa League: il Milan pesca lo Slavia Praga, la Roma il Brighton, l'Atalanta lo Sporting Lisbona: Le vincitrici degli ottavi si qualificheranno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma venerdì 15 marzo. Le perdenti saranno invece definitivamente fuori dalle coppe europee 2023-24. La ... repubblica

CONFERENCE, Per la Viola c'è il Maccabi. Le altre...: Sarà dunque Fiorentina-Maccabi Haifa agli Ottavi di Conference League. L’andata si giocherà il prossimo 7 marzo in uno stadio itinerante per via degli scontri che stanno piegando Israele, mentre il ... firenzeviola

Conference League, il sorteggio degli ottavi: chi affronterà la Fiorentina: Dopo l'Europa League, ecco anche il sorteggio per gli ottavi di finale di Conference League. C'è una sola italiana in gara, ovvero la Fiorentina di Vincenzo Italiano, prossima avversaria della Lazio ... lalaziosiamonoi