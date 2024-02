Sorteggi Europa League | Roma col Brighton | Milan-Slavia Praga e Sporting Lisbona-Atalanta

Europa League, i sorteggi degli ottavi di Atalanta, Milan e Roma

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Occhi puntati sull'urna di Nyon, dove idegli ottavi di finale dihanno stabilito i rivali dinella seconda competizione europea. Laha pescato ildi Roberto De Zerbi, evitando così gli spauracchi della vigilia che avevano le sembianze di Liverpool e Bayer Leverkusen. Stessa sorte per il, che troverà lo. Per l', invece, remake della sfida nel girone con lo

