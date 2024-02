Sorteggi Europa League | l' urna sorride al Milan | agli ottavi arriva lo Slavia Praga

Diretta sorteggio Europa League ottavi: gli avversari di Roma, Milan e Atalanta LIVE

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024)o, 22 febbraio 2024 – Sarà loil prossimo avversario delneglidi: l’di Nyon ha parlato e per i rossoneri la sfida sembra agevole. La gara di andata verrà disputata il 7 marzo a San Siro, mentre il ritorno ci sarà la settimana successiva, il 14 marzo, con il Diavolo in trasferta: “In fondo alo avevamo il 50% di possibilità di trovare il Bayer Leverkusen, è andata bene, ma non dobbiamo sottovalutare lo, sono una squadra solida. Hanno fatto un girone importante con la Roma, quindi dobbiamo prepararci bene – ha detto Franco Baresi –. Inbisogna avere rispetto di tutti. Ildeve puntare ad andare lontano. Noi ...