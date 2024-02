Sorteggi Europa League | la Roma trova il Brighton agli ottavi

Europa League, i sorteggi degli ottavi di Atalanta, Milan e Roma

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nyon, 23 febbraio 2024 – Laildi finale di. E’ il verdetto decretato dalle urne di Nyon. I giallorossi si ritroveranno di fronte la squadra di Roberto De Zerbi, giudicata una delle squadre che gioca meglio a calcio in tutto il mondo. Sarà una grande prova per i ragazzi di De Rossi, che giocheranno l’andata il 7 marzo allo stadio Olimpico. Il ritorno una settimana dopo in Inghilterra. Per quanto riguarda le altre italiane, le urne sorridono al Milan chelo Slavia Praga (evitato il Bayer Leverkusen), mentre l’Atalanta se la vedrà con lo Sporting Lisbona, che ha già incontrato nella fase a gironi.