Sorteggi Europa League e Conference | le avversarie delle italiane ai raggi X

Diretta sorteggio Europa League ottavi: gli avversari di Roma, Milan e Atalanta LIVE

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 febbraio 2024 – Si è concluso a Nyon ilo degli ottavi dio dolceamaro per lenella seconda competizione continentale, con il Milan che sorride visto che ha evitato Liverpool e Bayern Leverkusen, pescando invece lo Slavia Praga ben più abbordabile. Per l'Atalanta di Gasperini si ritorna al passato, o meglio al girone: l'avversario sarà lo Sporting Lisbona. Chi avrà vita più difficile sarà la Roma che se la vedrà contro il Brighton & Hove Albion di De Zerbi in una sfida molto italiana. Inla Fiorentina, che non ha disputato i sedicesimi visto che aveva chiuso il girone al primo posto, da testa di serie ha pescato il Maccabi Haifa. Analizziamo le quattro sfidanti ...