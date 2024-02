Sorprese (possibili) da Kiev | L'editoriale di Paolo Mieli

È sempre un “gennaio caldo” per il mondo della scuola: il 18 si sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2024/2025 per le primarie e secondarie e per i ... (iodonna)

La WWE cerca sempre di proporre qualche sorpresa alla Royal Rumble . Che sia un partecipante non previsto o addirittura un vincitore che non era nemmeno ... (zonawrestling)

Come l'ultima giornata di campionato. Stasera è in programma la finalissima del Festival di Sanremo 2024 , ancora qualche ora e scopriremo... (calciomercato)

Sorteggio Europa League: tutte le possibili avversarie del Milan: Tra le possibile avversarie c’è il Liverpool di Jurgen Klopp ... non sta brillando in campionato ma può regalare sorprese come avvenuto qualche stagione fa in Champions. Più abbordabili, infine, ... spaziomilan

Ecco il quadro delle possibili avversarie della Fiorentina nel sorteggio di Nyon: dall'insidia norvegese a quella greca, c'è anche l'Ajax: Abbiamo ufficialmente le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale di Conference League. Non sono mancate le sorprese in questi spareggi, con alcune squadre quotate che sono già andate a casa. Le ... informazione

Conference League, ecco le 8 possibili avversarie della Fiorentina: Negli ottavi di Conference la Fiorentina sfiderà una tra le squadre che si sono qualificate e stupisce certamente l'assenza dell'Eintracht Francoforte, eliminato a sorpresa dal Royale Union ... informazione