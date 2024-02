Sony sta preparando il PS5 Pro per il lancio quest’anno; pronto per GTA VI

Secondo gli analisti, Sony starebbe preparando l'uscita di PlayStation 5 Pro nella seconda metà del 2024, prima del ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Secondo gli analisti,potrebbe essere in procinto di lanciare un PlayStation 5 Proin previsione del rilascio di Grand Theft Auto VI nel 2025. Si dice chespera che ilcrei nuovo interesse per il PS5 tra i consumatori e si prepari … ?

Il PS VR2 sarà utilizzabile ufficialmente su PC: lo annuncia Sony: In un post pubblicato sul PlayStation Blog per svelare la lineup di giochi in arrivo prossimamente su PS VR2, Sony ha infatti confermato che sta lavorando per aggiungere il supporto al visore su PC. gamingtalker

Sony esplora il supporto di PSVR 2 per PC: un nuovo orizzonte per la realtà virtuale: Sony sta attualmente testando la compatibilità del visore per la realtà virtuale PSVR 2 con i PC, aprendo la porta a una più ampia gamma di esperienze di gioco. Sony ha recentemente annunciato una ... news.fidelityhouse.eu

HBM, la memoria dell'intelligenza artificiale, senza AMD Fiji non sarebbe nata: il racconto di Raja Koduri: Con due post su X l'ex ingegnere e dirigente di AMD, Raja Koduri, parla di memoria HBM e delle sue origini. Il racconto ci riporta alla mente le GPU Radeon R9 Fury del 2015, svelandoci come tutto nacq ... hwupgrade