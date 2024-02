Sono pronto a farlo | Al Bano | la clamorosa proposta a Kiev e Mosca

Al Bano Carrisi, clamorosa proposta a Kiev e Mosca: "Sono pronto a farlo"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AlCarrisi ha sempre amato il popolo russo e quello ucraino e ora si dice "per esibirmi in un 'Concerto della Pace': ho cantato più volte, sia in Russia sia in Ucraina, acome ae in tante altre località. E non vedo l'ora di tornare in quei luoghi e fra quella bellissima gente". È la speranza e anche il proposito personale che esprime Al, intervistato dalla AdnKronos a due anni dallo scoppio del conflitto causato dalla invasione russa in territorio ucraino. "Sogno un simile concerto, un concerto doppio nella Piazza Rossa didavanti al Cremlino e nella piazza principale di...". Rivela poi Al: "Ho già ricevuto diversi inviti, per ora soltanto dalla Russia e non dall'Ucraina. Io amo il popolo russo, ma prendo le ...