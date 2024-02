Sonny Colbrelli: "Tiberi il nostro uomo da corse a tappe. Mi mancano le gare, ma ho un sogno..."

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il ciclismo è da sempre il mondo died il bresciano classe 1990 resta protagonista, anche se con un ruolo diverso. Dopo essere stato costretto al ritiro per problemi cardiaci,è rimasto nell’ambiente come ambassador della Bahrain-Victorious e da questa stagione è stato inserito maggiormente nello staff tecnico del team a supporto dei direttori sportivi, dove fornirà la sua consulenza e metterà a disposizione la sua esperienza soprattutto in vista delle Classiche belghe. Con un sogno, quello di vincere, anche se in un’altra veste, la Regina delle Classiche. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente prima della sua partenza per Sorrento dove il prossimo 25 febbraio si correrà la Granfondo Sorrento Due Costiere by, evento che radunerà tanti campioni e appassionati. Come ...