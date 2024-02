Sondaggi TP: l’opinione degli italiani su Navalny, Assange e De Luca

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Torniamo col nostroo settimanale legato alle tematiche di stretta attualità. In questo caso, ci focalizziamo su tre figure che, per una ragione o per un’altra, hanno avuto un grande impatto sulla scena politica nazionale (Vincenzo De) e internazionale (, morto durante la sua prigionia in Russia, e Julian, a un passo dall’estradizione verso gli Stati Uniti d’America). Morte dell’oppositore di Putin,: di chi è la responsabilità? La morte di Alexej, autentico capo dell’opposizione a Vladimir Putin, è stata accolta con dolore e sconcerto. Sono montate immediatamente le più disparate teorie e qui abbiamo voluto chiedere di chi fossero le responsabilità della sua morte. La gran parte del campione crede che, direttamente (35,5%) o ...