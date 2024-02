Sondaggi elettorali Ixé | netto calo di Fdi e M5S Su FI e Lega

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Solo il 44,4% è sicuro di andare a votare alle europee Le elezioni europee si avvicinano, ma gli italiani non sembrano essere molto presi dall’appuntamento. Secondo gli ultimidi Ixé solamente il 44,4% di essi è sicuro per più del 90% di andare a votare. Un altro 9% è sicuro tra l’80% e il 90%. Gli altri sono chi più chi meno indecisi e tanti sono già quasi certi di non votare. Del resto la fiducia nella politica non è altissima. Il gradimento del governo è al 44%, un dato comunque in aumento rispetto agli ultimi mesi e che non si toccava da marzo 2023. L’esecutivo rimane popolare tra chi vota per la maggioranza, ma raccoglie il consenso anche del 37% degli astenuti e del 43% di chi ha votato nel 2022 per Azione e Italia Viva. Fa meglio dell’opposizione, che invece non va oltre il 24% di gradimento. Certo, la definizione ...