Sommer | attacco febbrile Col Lecce ballottaggio con Audero – Sky

Inter, attacco febbrile per Sommer: salta il Lecce?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Yannha une potrebbe rimanere a Milano in vista della trasferta contro il. Simone Inzaghi e l’Inter sperano, domani le risposte. Le novità da Sky Sport. FUORI – Yannha una lieve febbre, è in dubbio perciò la sua presenza contro il. Oggi non si è proprio allenato, la decisione definitiva arriverà domani 24 marzo dall’ultimo allenamento prima della partenza verso la Puglia. L’Inter si avvicina all’impegno con diversi problemi, da quelli di Francesco Acerbi e Marcus Thuram fino a quest’ultimo del portiere. Simone Inzaghi, nel caso in cui lo svizzero dia forfait, si affiderà tra i pali al suo secondo: Emil. Per ora l’ex Sampdoria ha giocato solo due partite in stagione, una con il Bologna e l’altra con il ...