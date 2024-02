Solidarietà politica – Quattromani e Battisti M5S | “Opporsi al Governo ma senza violenza | solidarietà alla Meloni”

Un connubio tra cibo e solidarietà: una cena a quattro mani per ricordare il professor Dino Amadori

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “A questoci si deve opporre, ma. Il M5S del Municipio III esprime la suaa Giorgiaper il rogo di un manichino che la raffigurava. Le politiche di questo esecutivo stanno generando un’altissima tensione tra gli italiani, ma ciò non può giustificare gesti di tale portata. Chiediamo quindi al Presidente Marchionne di prendere le distanze da quanto accaduto ieri pomeriggio sul nostro territorio, durante il corteo in memoria della tragica uccisione di Valerio Verbano“. Così in una nota i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Darioe Marina. Max L'articolo proviene da Italia Sera.