SOCIAL – Milan | Fikayo Tomori prossimo al rientro | buone sensazioni

Milan, Tomori riaccende l’entusiasmo sui social: “Buone sensazioni”

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Suiil difensore del, ha detto di averein vista del suoIldi Stefano Pioli si appresta ad affrontare l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini per la ventiseiesima giornata di Serie A. Appuntamento domenica sera a San Siro alle 20:45. In casa rossonera c’è comunque soddisfazione, non solo per la qualificazione centrata agli ottavi di finale di Europa League, ma anche per i prossimi rientri di alcuni giocatori. Tra questi ecco, Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Il difensore inglese ex Chelsea è tornato ad allenarsi n gruppo nella giornata di mercoledì dopo l’infortunio accusato a dicembre nella gara contro la Salernitana. E sui...