Smog: medici ambiente, 'da allevamenti intensivi pesante impatto su qualità aria'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "Glirappresentano la seconda causa diin Italia e particolare preoccupazione destano gli impianti avicoli, sempre più diffusi per soddisfare il fabbisogno e l'export a basso costo di carne, uova e prodotti derivati, responsabili di tutta una serie di problematiche ambientali nel nostro Paese". Lo afferma la Società italiana dina ambientale (Sima), che lancia un appello chiedendo alle Regioni di "attivarsi allo scopo di garantire la salute dei cittadini". "Numerosi studi scientifici - spiegano gli esperti Sima - hanno dimostrato che gli impatti degliavicoli sulla salute umana sono principalmente dovuti a produzione di elevate quantità di letame, e quindi di azoto e altri nutrienti che possono causare eutrofizzazione dei ...

