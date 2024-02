Smog | era già tutto previsto da Celentano

Smog, A.Fontana: emissioni già sotto soglie Ue, solo vento risolve

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Era già: con la pioggia di giovedì e di ieri la cappa disu Milano e dintorni si è sciolta e nella metropoli come nella provincia di Monza e Brianza e in quella di Brescia sono state disattivate le misure antinquinamento di primo grado e visto le previsioni meteo per un po’ di giorni l’aria sarà se non sana almeno respirabile. Il problema però è solo accantonato e se è vero come sostiene il governatore Fontana che le Regioni padane negli ultimi anni anno fatto molto e che altro faranno, è anche evidente che non basta. E’ un sistema di vita il nostro che ha pesanti effetti sull’ambiente e non vengono utilizzate misure facilmente applicabili che aiuterebbero: ad esempio due giorni a settimana di lavoro in smart working evitano l’emissione di 480 chilogrammi di Co2 all’anno a persona. Non serve avere una particolare ...