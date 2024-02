Smog e aria inquinata | effetti sulla salute del cervello | “Rischio demenza | anche in chi non è predisposto”

L'aria di Milano? Più che inquinata è depressiva

Sala: 'Smog, perché il governo non dichiara stato di calamità': "Mi rivolgo al governo, ma se la questione dello smog è così grave nel territorio padano, perché non è un problema nazionale Perché non viene dichiarato uno stato di calamità se a soffrire sono sopra ... ansa

Smog, Milano: da domani stop alle misure restrittive: Da domani, sabato 24 febbraio, saranno disattivate le misure temporanee per la qualità dell'aria nelle province di Milano, Brescia e Monza Brianza ... affaritaliani

IL VIDEO. Pecoraro Scanio: "Regione Lombardia non ignori i morti per smog": É immorale ignorare queste morti e la politica dello struzzo risulta un oltraggio per i tanti malati per patologie derivanti dallo smog. Serve un piano di qualità dell'aria coraggioso e attento alla ... ildolomiti