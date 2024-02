Smart working fatale | marito di manager Bp guadagna 1 | 8 milioni ascoltando le call della moglie E’ insider trading

Smart working fatale: marito di manager Bp guadagna 1,8 milioni ascoltando le call della moglie. E’ ...

Ambienti condivisi in cui singoli lavoratori di diverse aziende (o liberi professionisti) si ritrovano per svolgere le proprie mansioni – a distanza – al di ... (giornalettismo)

Dalla Germania all’Italia lo smart working diventa l’esca degli annunci di lavoro: I segnali che dallo smart working non si torna più indietro, almeno per ora, arrivano da varie parti. Le sedi di lavoro dove a poco a poco vengono meno le scrivanie personali e le aziende sposano il ... ilsole24ore

Il ritorno in Puglia: "Mare e qualità di vita anche per nostro figlio": Alessandra Russo, pioniera dello smart working totale a Milano, racconta come la scelta di lavorare da casa a Bari abbia cambiato la sua vita professionale e personale, sottolineando i vantaggi e le ... ilgiorno

Le autorità Usa: «Orologi e anelli che rilevano la glicemia non sono stati autorizzati, non utilizzateli»: La pandemia ha giocato un ruolo essenziale nelle vendite di prodotti tecnologici. Non solo tablet e Pc per lo smart working o per le lezioni online, ma anche dispositivi intelligenti come smartwatch e ... informazione