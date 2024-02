SloWays | un modo innovativo di viaggiare all’insegna della sostenibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un nuovodi concepire viaggi in natura, senza il vincolo di orari e incastri dati dai viaggi di gruppo potendo davvero dedicarsi a sé stessi con la consapevolezza di essere continuamente supportati. È quello che offre, in, tour operator italiano con base a Firenze e specializzato in viaggi a piedi autoguidati lungo i grandi cammini d’Italia ed Europa. Ma cos’è un viaggio autoguidato? Si tratta di una modalità di vacanza che sta prendendo sempre più piede in diverse parti del mondo e permette di effettuare un viaggio senza la guida. Una vacanza in piena libertà, perché permette di scegliere non solo l’itinerario, ma anche quando partire, con chi, a che passo muoversi e tanti altri dettagli che si uniscono per comporre una vacanza tailor made su ogni tipo di ...