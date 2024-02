SKY – Osimhen | nessun allarme | con il Cagliari ci sarà

Sky - Osimhen, nessun allarme: l'influenza non preoccupa, col Cagliari ci sarà

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il bomber del Napoli Victoraffronta un leggero malanno, ma nulla di allarmante: confermata la sua presenza contro il. Victor, il talentuoso centravanti nigeriano, attualmente al vertice della classifica marcatori del Napoli in Serie A con 7 gol in 13 partite e 9 gol in totale su 19 presenze, ha destato una leggera preoccupazione dopo aver condotto l’allenamento a parte a causa di un lieve malessere influenzale. Nonostante il fatto chenon abbia preso parte all’allenamento con il resto del gruppo, fonti di Sky Sport rassicurano i tifosi affermando che non ci sono motivi di preoccupazione. Il giocatore, impegnato in un lavoro individualizzato in palestra, sembra affrontare l’influenza con tranquillità. Al termine dell’allenamento,è stato descritto come sereno, ...

