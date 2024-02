Sky Mobile al via dal 29 febbraio | Combinare qualità dei contenuti e velocità delle reti sarà possibile

Sky entra nella telefonia mobile, offerta al via dal 29 febbraio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Con Skypowered by Fastweb le famiglie potranno contare su Sky per tutte le loro esigenze di connettività, anche in mobilità. Unire l’esperienza di visione più evoluta e coinvolgente, con lafissa e“semplicemente”, come recita il claim di Sky”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si annuncia che “dal prossimo 29Skyarriverà sul mercato con un’offerta semplice, trasparente e conveniente. I punti di forza saranno la copertura, che potrà contare sulla retedi Fastweb – la più veloce d’Italia secondo Ookla®- che raggiunge oltre il 99% del territorio in 4G e la possibilità di navigare anche in 5G senza costi aggiuntivi, ...