Sky entra nel settore della telefonia con Sky Mobile | al via dal 29 febbraio

Sky entra nella telefonia mobile, offerta al via dal 29 febbraio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A partire dal 29, Skysarà lanciato sul mercato, beneficiando dell’ampia coperturaretedi Fastweb, considerata la più veloce d’Italia secondo Ookla. Questa rete copre oltre il 99% del territorio in 4G e offre la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi. Si prevede che entro il 2025 la tecnologia 5G sarà disponibile per il 90%popolazione. Rete 5G senza costi aggiuntivi L’ingresso nelavviene quattro anni dopo il lancio dell’offerta ultrabroadband su rete fissa, Sky Wifi, che opera su reti Open Fiber e Fastweb. Attraverso un comunicato, l’azienda afferma che con Sky, alimentato da Fastweb, le famiglie avranno accesso a tutti i loro ...