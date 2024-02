Sky - Calzona tenta di recuperare Zielinski, diversi colloqui individuali a Castel Volturno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno che ha parlato del lavoro dial Napoli e del suotivo di: «Domani ci sarà la rifinitura per Cagliari, e come già era previsto, non ci sarà la classica conferenza stampa di. Per la trasferta di domenica confermato il 4-3-3, come da visione di un certo tipo di calcio. Curiosità per la mezzala da affiancare a Lobotka e Anguissa. Stanno crescendo le quotazioni e la condizione di Traoré, ma c’è iltivo e la volontà diun giocatore come. Nel quarto giorno di lavoro a Castel Volturno ditanto lavoro fatto sul campo e in sala video, ma anche di numerosi colloqui individuali, così ...