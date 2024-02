Skeleton | la giovane Hallie Clarke è campionessa del mondo a Winterberg! Lontane le azzurre | Margaglio si ritira

Skeleton, la giovane Hallie Clarke è campione del mondo a Winterberg! Lontane le azzurre, Margaglio si ritira

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La giovanissima(classe 2004) si è laureata campione deldinei Campionati Mondiali 2024 in corso di svolgimento a Winterberg (Germania). Sul budello teutonico abbiamo assistito ad una gara davvero emozionante e ricca di colpi di scena, con quattro manche di alto livello e distacchi ridottissimi tra le varie atlete che hanno reso tutto ancor più vibrante. Il successo, come detto, è andato allacanadesecon il tempo complessivo di 3:51.27 (58.20, 58.97, 57.12 e 56.93). Medaglia d’argento per la belga Kim Meylemans (58.28, 58.98, 57.18 e 57.05) a 22 centesimi, mentre completa il podio a 26 la tedesca Hannah Neise (58.40, 58.83, 57.11 e 57.19) che era al comando prima dell’ultima discesa. Quarta posizione per la ...

