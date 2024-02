Siracusa | omicidio di due badanti | definitivo ergastolo per imputato

Duplice omicidio badanti a Siracusa, condanna definitiva all’ergastolo per il figlio dell’anziano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 E’ definitiva la condanna all’per Giampiero Riccioli, il proprietario di un ristorante di, che è stato accusato di aver commesso il duplicee di aver occultato i corpi di due, Alessandro Sabatino, di 40 anni, e Luigi Cerreto, di 23 anni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai difensori dell’contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 12 luglio 2023, che aveva già confermato la sentenza di primo grado del carcere a vita. Nella primavera del 2014, le due persone scomparvero poco dopo essere giunte ain risposta a un annuncio di lavoro pubblicato dall’accusato per l’assistenza al suo anziano padre nella sua residenza. Dopo diversi anni, i cadaveri ...

