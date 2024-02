Silverpoint | serie di fantascienza disponibile da oggisu RaiPlay

Silverpoint, la serie tv di fantascienza arriva su RaiPlay

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Da oggi 23 febbraio 2024, suin esclusivaTV di, prodotta da Zodiak Kids e ZDF Studios, creata da Lee Walters e Steven Andrew, diretta da Dan Zeff e Marek Losey, con Steven Andrew nel ruolo di esecutivo. Al centro della storia ci sono quattro ragazzi che al campo di avventurascoprono qualcosa di strano nascosto nel bosco. Questo oggetto misterioso cambierà le loro vite mettendoli in contatto con qualcosa avvenuto in passato. Al campo avventura, quattro ragazzi si imbattono in qualcosa di strano sepolto nel bosco che sembra generare fenomeni di magnetismo e teletrasporto. La scoperta stravolgerà le loro vite e il mondo che li circonda e li condurrà sulle tracce di quattro ragazzi ...