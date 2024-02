Si ubriaca con gli amici e scompare | 18enne muore assiderato 

Si ubriaca con gli amici e poi si perde nella notte: studente 18enne muore di freddo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) È uscito per festeggiare con gli, ma a casa non è più tornato. Un ragazzo indiano di 18 anni, Akul Dhawan, studente alla University of Illinois Urbana-Champaign, negli Stati Uniti, è morto per ipotermia. Il decesso del giovane è avvenuto lo scorso 20 gennaio, ma soltanto adesso sono stati...