Si tuffa nel canale e soccorre un cane cieco | “Chiunque dovrebbe avere l’istinto di salvare una vita”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “È statoa guidarmi“, ha raccontato Valentina Comin, la titolare di un ristorante veneziano che, vedendo il(sordo e) di una signora cadere neldella Giudecca, non ci ha pensato due volte e l’ha tratto in salvo. “Non credo di aver fatto nulla di speciale, non mi sento affatto una eroina, al contrario credo che avenire istintivorsi peruna, sia questa di una persona o di un animale non fa alcuna differenza”, ha dichiarato, come riporta Il Gazzettino. L’amico a quattro zampe è caduto nelle insidiose acque verso le 21 di martedì 20 febbraio. Sentendo le urla di molti passanti, la proprietaria de l’Ostaria Ae Botti, si è precipitata fuori dall’attività per capire cosa stesse ...