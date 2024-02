“Si può prendere l’amoxicillina in gravidanza?”

Prendi amoxicillina? Ecco a cosa serve, effetti collaterali e altro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Buongiorno, sono alla 5° settimana di. Per accertare laho fatto le analisi del sangue e delle urine. Da queste ultime risultano: Emazie a 22 (fino a 15/ul) e Leucociti a 1125 (fino a 20/ul). Il medico di base mi ha prescritto Amoxicillina 1.000MG una ogni 12 ore per 6 giorni. Secondo lei va bene come terapia o risulta troppo forte? Inoltre, essendo spesso soggetta alla candida ho paura che possa ripresentarsi. Grazie. L'articolo proviene daOnLine.