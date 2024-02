Si fa arrestare pur di non stare con la compagna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - "Meglio in cella che con la mia compagna". Con questa richiesta un uomo di 40 anni, ai domiciliari, si è presentato nelle scorse ore davanti al carcere di Marassi, a Genova, di fatto evadendo. L'uomo ha spiegato che la convivenza forzata con la donna era diventata insopportabile. La donna infatti lamentava la mancata collaborazione del compagno nelle faccende domestiche. Per questo, dopo l'ennesimo litigio, il 40enne si è spontaneamente recato in carcere e i carabinieri del Nucleo Radiomobile lo hanno arrestato.