Si è insediato il nuovo direttivo dell'Osla. Maria Teresa Venturini presidente onoraria

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si èmercoledì scorso ilconsigliodi Osla, l’organizzazione sammarinese degli imprenditori. Ildell’associazione di categoria ha nominatoonorarioe viceGiuseppe Guidi che affiancheranno ilLuigi Tontini, già eletto dall’assemblea degli associati nei mesi scorsi.che ha ringraziato "per la disponibilità tutti i membri e in particolare ilonorario e iluscente Monica Bollini per l’impegno profuso nel precedente mandato come portavoce delle istanze delle Pmi sammarinesi". Sono stati anche definiti gli obiettivi e le priorità del mandato, "che ...