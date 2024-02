Si è consegnato il carabiniere in pensione che si era barricato in casa con la moglie

Si consegna carabiniere in pensione barricato in casa con la moglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si èspontaneamente dopo qualche ora ilinche si eraincon laa Pavullo, provincia di Modena. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. Stando a quanto scrive l’Ansa, il 70enne – in cura per una forma di depressione – aveva compiuto un gesto simile nel 2022 e si era arreso dopo una lunga trattativa. Anche stavolta sono corsi sul posto i colleghi dell’Arma che insieme alla polizia lo hanno convinto a uscire di. Leggi anche: Antonio Ponti, erede della dinastia dell’aceto, finisce a processo per droga: fermato in auto con cocaina e Md Torino, calciatore 12enne muore in ambulanza: era stato dimesso dal pronto soccorso il giorno prima La truffa dei buoni pasto: indagati i vertici di Edenred Italia, ...

