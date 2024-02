Sì del Bundestag alla liberalizzazione della cannabis

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il, la Camera bassa del parlamento tedesco, ha approvato unacontrollatain Germania. Il possesso e la coltivazionedroga diventeranno legali per gli adulti il primo aprile, a determinate condizioni, secondo una legge approvata dcoalizione di governo di sinistra-centro del cancelliere Olaf Scholz. Lo riferisce l'agenzia Dpa.

