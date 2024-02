Si consegna spontaneamente l'uomo barricato in casa nel Modenese

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo alcune ore e una lunga trattativa il carabiniere in pensione che da questa mattina eraina Pavullo (Modena) insieme alla moglie è uscito dall'abitazione si ètoai suoi colleghi. È stato convinto dal lavoro dei mediatori dell'Arma, anche grazie alla collaborazione dell'avvocato Cosimo Zaccaria, che anche nell'episodio di dicembre 2022 era stato coinvolto nella mediazione. La posizione dell'a questo punto sarà valutata dagli inquirenti.

