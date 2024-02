Si apre il Congresso di Forza Italia Tajani | è il momento più importante

Si apre il Congresso di FI. Tajani: è il momento più importante

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Prima l'inno di, poi quello di Mameli, infine l'inno europeo: nella sala del palazzo dei Congressi all'Eur si è aperto così ildi FI. Oltre al presidente del Senato, La Russa, ci sono molti parlamentari in rappresentanza degli altri partiti. Tra gli altri i capigruppo di Fdi Malan e Foti, per il Pd Provenzano, per la Lega Matone, per il Movimento 5 stelle Gubitosa, Bonetti per Azione, Paita perviva. Presenti i centristi Lupi e Cesa. Al palazzo dei congressi dell'Eur ci sono anche il sindaco di Roma, Gualtieri e il presidente della regione Lazio Rocca. Presenti inoltre l'amministratore delegato di Eni, Descalzi e il presidente di Confcommercio, Sangalli. Sullo schermo è stato proiettato l'ultimo discorso di Berlusconi al Senato. Meloni: punto di riferimento, Berlusconi uomo ...