Sì al centro islamico. I giudici bocciano il Comune - Lecco

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il Tar di Milano ha annullato il secondo rigetto della domanda di permesso di costruire per luogo di culto, e accolto il ricorso di Assalam. Riconoscendo che anche ildi Cantù "deve consentire l’esercizio della libertà di culto laddove siano rispettate le norme di legge, a cominciare dalla Costituzione", e regolamentari, come si verifica per Assalam. La notizia giunge dagli avvocati Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, che da tempo seguono la controversa vicenda. "Dall’accurata motivazione della sentenza – spiegano - emerge l’assoluta rilevanza del diritto di culto, sancito dalla Costituzione, la necessità di luoghi dedicati, come chiarito in più occasioni dalla Consulta, nonché il dovere dell’Amministrazione di condurre un’adeguata istruttoria con adozione di provvedimenti motivati, non essendo mai ammissibile che la discrezionalità sfoci ...