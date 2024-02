Short Track | le staffette azzurre centrano la semifinale ai Mondiali Juniores

Short Track, Mondiali Junior di Danzica: staffette maschile e femminile in semifinale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ottimo risultato dellenella seconda giornata deidi, in corso di svolgimento in Polonia a Gdansk. Sia quella femminile sia quella maschile hanno staccato il biglietto per lae domani si proveranno a giocare l’accesso alla zona medaglie. Il quartetto femminile composto da Margherita Betti, Federica Cola, Sara Martinelli, Viola Simonini ha concluso al terzo posto il proprio quarto di finale dietro all’Olanda e all’Ungheria, ma con un tempo utile per essere ripescato. Inlesfideranno Cina, Canada e Polonia. Tutto molto semplice per la staffetta maschile (Marco Comensoli, Alessandro Loreggia, Lorenzo Previtali, Daniele Zampedri), che ha concluso comodamente al ...