Sfida in bilico tra Milan e Atalanta | rossoneri avanti a 2 | 40 | ma la Dea insegue a 2 | 90

Impallomeni a Tmw Radio: “La Juve può provare a giocare con le tre punte, ma non deve sottovalutare l’orgoglio del Frosinone”: Che ne pensa del sorteggio europeo "Roma-Brighton sfida affascinante tra chi cerca un calcio propositivo. De Rossi potrebbe mettere in difficoltà De Zerbi, che può vincere in maniera larga o avere ... tuttojuve

Serie A – Sfida in bilico tra Milan e Atalanta: rossoneri avanti a 2,40 su Sisal ma la Dea insegue a 2,90: Roma, 23 febbraio 2024 –Milan – Atalanta è il piatto forte della 26esima giornata di Serie A, una sfida che si presenta incerta, con i rossoneri che puntano a riscattarsi dopo la sconfitta con il ... adnkronos

GILARDINO, Gudmundsson in calo In casa può destarsi: Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha risposto anche a una domanda su Albert Gudmundsson e sul fatto che l'islandese possa ... firenzeviola