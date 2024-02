Serie turca Kül Masal?

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La in onda sul canale turco TRT1 dal 15 febbraio 2024. Tra i protagonisti troviamo Sevda Erginci, Gökhan Alkan (Kalp At???,Kalp Yaras?), Ba?ak Gümülcinelio?lu. Trama Özge, proveniente da una modesta e umile famiglia, lavora come chef in un ristorante da sei anni. Incontra e si innamora di Arat Girayl?, l’erede della famiglia Girayl?, una delle famiglie più ricche e consolidate in Turchia, e si sposano. Quando Özge entra nella residenza dove vive la famiglia di Arat come sposa, si trova improvvisamente immersa in un mondo di intrighi anziché in una storia d’amore. Gli scoppi d’ira del passato del marito, le ambizioni di ricchezza della sorella di Özge, Behiye, e l’ombra persistente della defunta moglie di Arat, Jale, rendono il complicato percorso di Özge ancora più difficile. Trama ...