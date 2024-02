Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 26a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Venerdì 23 febbraio 2024, il calcio dellaB si accenderà con il match intra Cosenza e Sampdoria, che darà il via alla 26adel campionato. La telecronaca sarà guidata da Dario Mastroianni. La sfida promette punti cruciali in palio, poiché entrambe le squadre necessitano della vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. Nel precedente incontro, la Sampdoria si impose per 2-0: riusciranno a replicare il successo in Calabria?Il sabato, 24 febbraio 2024, sarà ricco di emozioni con diversi incontri inB. Alle 13:55, Alessandro Iori modererà "ZonaB", un ...