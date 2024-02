Serie B 2023 2024 | colpo esterno della Samp a Cosenza | Darboe e De Luca regalano i 3 punti a Pirlo

Diretta Bologna - Verona (2-0) Serie A 2023

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Davanti al pubblico di casa si interrompe la striscia positiva delche durava da ben cinque partite. Allo Stadio San Vito-Luigi Marulla passa ladoria nell’anticipoventiseiesima giornata di. Uno-due micidiale da parte dei blucerchiati poco primamezz’ora. Al minuto 23 èche da fuori area non trova opposizione da partedifesa di casa e ha tutto il tempo per piazzare il destro vincente che sblocca la partita. Tre minuti dopo Kasami si inventa un assist al bacio che fa fuori tutta la retroguardia avversaria e trova De, il quale solo davanti al portiere non sbaglia e fa 2-0. Poi tanti minuti di nulla, fino al 75°, quando Frabotta si assist di Calo riesce a ...